نجم هوليوودي يعلق نفسه عارياً على لوحة إعلان للترويج لفيلمه الجديد

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"الخليج 365" من بيروت: أثار نجم استعراض أميركي فزع المارة وتسبب بجدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن ثبت نفسه عارياً على لوحة إعلانات ما استدعى تدخل رجال الإطفاء.

وأنقذ رجال الإطفاء النجم الأميركي ستيفين غلوفير، بعد أن بقي معلقاً لساعات على لوحة إعلانات قام بتصميمها بهدف الترويج لفيلمه الجديد "Gnarly" في حركة أثارت استغراب المواطنين..

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، علق النجم نفسه على اللوحة في أحد شوارع هوليود في صباح الخميس الماضي، لكن السكان أبلغوا فرق الإنقاذ التي أتت إلى موقع المكان لمعاينة المشكلة.

وحاول النجم الملقب بـ "ستيفين أو" إقناع الناس المتجمعين أسفل الطريق بأنه بخير ولا يحتاج إلى أي مساعدة على الإطلاق، وأنه في مكان آمن، لكن الناس أبلغوا فرق الإنقاذ عن طريق أحد تطبيقات الموبايل المتخصص بالجرائم بوجود مشكلة في المنطقة.

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وأتت سيارات الإطفاء مع رجال الإنقاذ إلى المكان وقامت بإرغام النجم على النزول، بعد تحرير جسده عن اللوحة.

وشارك ستيفين صورا على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: أنا معلق في لوحة إعلانية، أريد التأكيد على أن فريقا متخصصا من المحترفين قام بهذه المهمة. وبانه لم يخالف القانون ودفع ثمن اللوحة الإعلانية.

ويشتهر النجم "ستيفين أو" بمغامراته الغريبة حيث يقوم بتنفيذ بعض الأنشطة أو الحركات الخطيرة وتسجيلها وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي. وبالرغم من خطورة الحركات المنفذة إلا أن أعماله تلقى ترحيبا واسعا ومشاهدات كثيرة من قبل المتابعين.