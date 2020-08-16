شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا فى عيد ميلادها: سأظل أحارب الشيخوخة والتمييز الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم 16 أغسطس نجمة البوب مادونا بعيد ميلادها الـ62، ورغم هذا السن إلا أنها مازلت قارة علي العطاء، ومواكبة أحدث طرق الغناء كما أنها تعتبر هدفا لكل الجيل الجديد ليتعاملوا معها ويكونوا مثلها، والدليل على ذلك أغنية دوا ليبا الجديدة "Levitating " التي تعاونت فيها مع ملكة البوب مادونا كذلك النجمة العالمية ميسي اليوت بالتعاون مع دي جي The Blessed .



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وفي مقابلة مع جوناثان روس على القناة الرابعة الأمريكية عام 1992 ، وكانت مادونا تبلغ من العمر 34 عامًا ذلك الوقت، سأل روس:هل تعتقدى أنك ستكونى شخصًا سيتحدى هذا النوع من المحرمات لفقدان النساء لحياتهن الجنسية أو عدم رؤيتهن كحيوانات جنسية عندما يتجاوزن الأربعين؟

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مادونا قبل 25 عام

وردت مادونا: أعتقد أننا لا نعاني فقط من العنصرية والتمييز الجنسي ، ولكننا نعاني أيضًا من التمييز ضد الشيخوخة، فبمجرد بلوغك سنًا معينة ، لا يُسمح لك بالمغامرة ، ولا يُسمح لك بالممارسة الجنسية وأعتقد أن هذا أمر شنيع ولن أسمح به.

وتمر الأيام وفي مقابلة مع Vogue العام الماضي ، قالت مادونا: لطالما كان الناس يحاولون إسكاتي لسبب أو لآخر ، سواء كان ذلك لأنني لست جميلة بما يكفي، أو أننى لا أغني جيدًا ، أو لست موهوبة بما يكفي، أو أننى لست متزوجة، والآن أنا لست صغيرة بما يكفي، فطوال الوقت الناس تحاول الحصول علي أسباب تجعلك تفقد الحياة، لكن الآن أنا أحارب التمييز ضد الشيخوخة ، والآن أعاقب لأنني أبلغ من العمر 60 عامًا.