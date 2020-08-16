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شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى فى رسالة غاضبة للحكام اللبنانيين:"سوف يلعنكم التاريخ" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت الفنانة أمل حجازى الحكام والسياسيين اللبنانيين، عبر حسابها على تويتر، مشيرة إلى أن التاريخ سوف يلعنهم، وكتبت أمل، قائلة:"حكامنا الذين تخطوا الثمانين من العمر لماذا تخالفون طبيعة الخالق الله قال وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا يعني ببلش الانسان يضيّع ويخرّف خلّونا نجرب شباب عقلهم نظيف في كتير اشيا بالحياة تغيرت عن ايامكم وبكفي اهانةلكبرتكن كل اللى رح تاخدوا معكم لعنة التاريخ وكومة سيئات اما المنصب والكرسي والقصر ما بساعوا بالمترين بمتر".
وفى سياق آخر أعربت المطربة اللبنانية أمل حجازى، عن حزنها عن حالة الطائفية التى يعيشها الشعب اللبنانى وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "أنا بحياتى ما شفت ولا هشوف شعب طائفى متل اكترية الشعب اللبنانى ولك انتو حرام يكون عندكن بلد متل لبنان مزرعة وكتيرةعليكن".
وأضافت :"وطالما أنتوا هيك الذل رح يضل أكلكن الشعب هو الفاسد قبل الحكومة عندكن كمية جهل وطائفية بتتصدر!!"
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