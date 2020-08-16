شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر صرف 100 ألف دولار لفريق عمل كليب WAP والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال كليب " WAP " للنجمة العالمية كاردي بي و نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون يحمل الكثير من الأسرار و المفاجآت الغير متوقعة ، ففي عصر كورونا حرص عدد كبير من النجوم علي تصوير أعمالهم الفنية في أجواء آمنة في منازلهم إلا القائمون علي كليب " WAP " قرروا أن يقدموا العمل بطريقة مميزة و مذهلة لكن بالتأكيد على خطوات السلامة والأمان المطلوبة .

وقد كشف تقرير نُشر في موقع "تين " أنه تم إجراء اختبارات فيروس كورونا " COVID19 " لكل طاقم العمل وهو ما جعل تكلفة الأختبارات فقط تصل الي 100 ألف دولار أمريكي وهو ما كشفته النجمة العالمية كاردي بي و التي اشارت الي أن كان على كل شخص في التصوير أن يخضع لفحص فيروس كورونا وهو ما جعل أفراد طاقم العمل يتجنبون التهديد بالعدوى.

يذكر أن حالة من العضب انتابت محبى ومعجبى النجمتين كاردي بي و ميجان ذا ستاليون والسبب حقا غريب و غير متوقع، و هو ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة و امبراطورة مستحضرات التجميل كيلي جينر بكليب نجمتي الراب الأخير و الذي حمل عنوان " WAP " الذي تم إطلاقه مؤخرا، وهو من إخراج كولين تيلي وقد ظهر تصوير احداث الكليب في قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما في ذلك نورماني وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبي روز يتجولون في عدد من قاعاته.

فبعد مرور دقيقة و 45 ثانية من الكليب تظهر كيلي جينر مرتدية ثوبا ذو تصميم مثير " leopard print "، و جاءت فكرة الاعتراض علي وجود جينر لعدة أسباب و أبرزها أنها تحاول السطو على ثقافة السود، كما تعرضت لانتقادات عديدة بسبب ذهابها إلى النوادي و قضاء السهرات خلال فترة انتشار الاحتجاجات بشتي ارجاء الولايات المتحدة الامريكية بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية على يد أحد ضباط الشرطة، لذا فإن ظهورها في الفيديو أثار موجة من الغضب وهو ما أكده موقع "إنسايدر" ، كما ظهرت عدد كبير من المطالبات بضرورة حذف مشاهد كيلي جينر .

وجاءت إحدى التعليقات أن وجود كيلي جينر لم يكن ضروريا بالكليب و كان علي القائمون علي الكليب اخيار نجمة " سمرا البشرة " بدل من كيلي لأن الفيديو سلط الضوء على "التمييز الأنثوي ضد ذوات البشرة السمراء ".



كيلي جينر (1)



من الكليب (1)

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من الكليب (4)

كيلي جينر (1)