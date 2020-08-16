شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك فى أحدث ظهور لها: مش فاضل غير تنين يظهر فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة صبا مبارك متابعيها عبر موقع انستجرام من خلال صورة جديدة ظهرت خلالها مؤخراً، وتميزت فيها بارتداء فستان نال استحسان متابعيها مثلما ظهر خلال التعليقات على اطلالتها الأخيرة، حيث علقت على الصورة بالتعليق على ما يحدث في العام الحالي 2020 من أزمات عديدة ومازحت متابعيها بكتابة : مش فاضل غير تنين يظهر،ثم اضافت: "ولكن لا يسعني إلا الابتسام".

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صبا مبارك

من ناحية أخري تحرص النجمة صبا مبارك، على توجيه رسائل لجمهورها بين الحين والآخر لرفع الروح المعنوية فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها العالم الآن، وفى رسالة جديدة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حيث نشرت صورة جديدة لها معلقة عليها :"إذا قادر توقف على رجليك الصبح و تطلع برا تسمع صوت الدنيا عم تصحى من النوم و تحس بالهوا و الشمس معناها لساتك عايش شو ما كان الي عم بتمر فيه".

وتابعت:"مهما كان الظلم كبير أو قلة الفرص..اتذكر انو في ناس بتنقتل عالهوية.. او بسبب شبهة غير مؤكدة او ببساطة بسبب جنسها او حريتها او دينها..اتذكر انو الله موجود و اكبر من كل شي.. و لا تنسى ازا في و لو انسان واحد بالكون كلو بحبك.. انت محظوظ".