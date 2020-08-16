شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش بإطلالة جريئة:"إننا محكومون بالأمل".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة جريئة، مرتدية ثوبا مكشوف البطن، وبنطلون جينز، وعلقت على الصورة قائلة: "إننا محكومون بالأمل وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ".

كما هددت نسرين طافش كل من يبرر التحرش الجنسى بـ"البلوك"، مؤكدة أن فى الإجرام لا وجود لحرية التعبير عنالجهل، وأن التحرش لا مبرر له.وكتبت نسرين، عبر حسابها على تويتر: "كل من يبرر للتحرش.. أيا كان المبرر.. رح اعملوابلوك.. فى الإجرام لا وجود لحرية التعبير عن الجهل".

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من ناحية أخرى، بدأت الفنانة نسرين طافش تصوير مسلسل "الوجه الآخر" الذى تقدم فيه دور البطولة أمام الفنان ماجد المصرى، حيث عادت نسرين إلى القاهرة مطلع هذا الأسبوع عقب فتح خطوط الطيران مباشرة والتي كانت مغلقة على مدار الـ 3 أشهر الماضية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، ديناالمصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة .

وقدمت نسرين طافش هذا العام مسلسل "ختم النمر" على قناة on والذى عرض في شهر يناير الماضى وشاركت في بطولته إلى جانب أحمد صلاح حسنى، وميرهان حسين إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين،تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج.