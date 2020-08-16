شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يهنئ تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من النجوم والنجمات على تهنئة النجم تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده ومشاركته احتفاله، مثلما حصل مع المنتج نصر محروس من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، والذى نشر البوم صور يجمعهما معاً من مراحل عمرهما المختلفة، وعلق عليها بكتابة رسالة إلي تامر قال فيها : اخويا وحبيبي..كل سنة وانت طيب".



تامر حسني ونصر محروس

وكان وجه النجم تامر حسنى رسالة خاصة إلى متابعيه وجمهوره بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق الأحد 16 أغسطس، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام.

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وأضاف أنه لا يحتفل بعيد ميلاده وغير معتاد على ذلك، ولكن ربنا رزقه بجمهور زي أهله -على حد وصفه- وتابع فى رسالته بأنه يشكر كل شخص هنأه بأى كلمة كتبها أو رسالة أرسلها ثم ختم رسالته: "طلبي الوحيد أما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية، وأمايا وآدم".