شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين فى شبرامنت لتصوير مشاهد "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة مى عز الدين تصوير مشاهدها في مسلسل "خيط حرير" اليوم الأحد في منطقة شبرامنت، على أن يستمر التصوير عدة أيام في نفس الديكور، وبعدها ينتقل فريق العمل إلى مكان آخر، وتجمع المشاهد بين معظم فريق العمل منهم الفنانة مى عز الدين وهنادى مهنا وآخرون وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج إبراهيم فخر، ويتبقى لفريق عمل المسلسل ما يقرب من شهر، و تنتهى فريق العمل من التصوير بالكامل، لتقرر بعدها شركة سينرجى موعد عرضه، عقب الانتهاء من مراحل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويريه وأعمال الجرافيكس وخلافه.

وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية حيث قدمت هذه النوعية فى "وعد" و"حالة عشق" و"رسايل" والشك"، وذلك بعدما اتجهت إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخيرة "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل خيط حير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلاً من محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.