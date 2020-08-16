شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني فى أحدث ظهور لها من الساحل الشمالى على سكوتر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة دينا الشربيني تواصل الاستمتاع بأجازتها الصيفية على أفضل نحو، حيث ظهرت مؤخراً خلال فيديو اثناء ركوبها دراجة نارية "سكوتر" وهي تتجول بها في منتهى السعادة، حيث تداول معجبوها ومحبوها الفيديو عبر السوشيال ميديا، وكانت النجمة دينا الشربيني ظهرت من خلال عدة صور مؤخراً مع عدد من معجبيها، بالإضافة إلى صور مع المخرج حسام الحسيني، ونالت إطلالتها إعجاب محبيها ممن أثنوا عليها.





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من ناحية أخرى أعلن الهضبة عمرو دياب عن أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، مشيرا إلى طرحها قريبا بعد تصويرها بمنطقة الساحل الشمالى، وتظهر خلال الأغنية النجمة دينا الشربينى حيث يحملها دياب على البحر أثناء التصوير، وبدت دينا بمظهر جديد، حيث ظهرت بشعر طويل ذات خصلات شقراء، بعدما ظهرت الأسبوع الماضى فى الساحل الشمالى برفقة الهضبة بشعر قصير لكن بنفس اللون.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر الهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربينى، خلال تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، التى يصورها على أحد الشواطئ فى الساحل الشمالى، حيث من المقرر أن تشارك دينا فى كليب الهضبة الجديد.