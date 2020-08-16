شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد مادونا.. قصة حب لم تكتمل مع مايكل جاكسون وسر إفساد الزواج الأسطورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة مادونا بعيد ميلادها وسط احتفاء من جانب عشاقها حول العالم حيث تحظي بجماهيرية كبيرة تزيد كلما مر عليها من سنوات للنجمة الشهيرة التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 62، وهي النجمة التي تحظي بالعديد من الحكايات خلال مسيرتها ابرزها قصة حبها مع النجم مايكل جاكسون التي كادت تتحول لقصة زواج أسطورية إلا أنها توقفت في النهاية حسب تصريحات أدلت بها مادونا نفسها قبل ثلاثة سنوات حينما تحدثت عن الأمر للمرة الأولى، إذ كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بينه وبين ملكة البوب مادونا رغم مرور سنوات على وفاته.



مادونا ومايكل جاكسون

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وأكدت الصحيفة البريطانية، أن علاقة رومانسية كانت تجمع بين الأسطورة جاكسون وملكة البوب مادونا، وكان من الممكن أن يصبحا أفضل ثنائي رومانسي في هوليوود، إلا أن انتقاد مادونا له على شاشات التلفزيون أنهت الزيجة قبل بدءها خلال أحد البرامج التي استضفتها وانتقدت حينها تصرفاته على الملأ وعفويته الدائمة.

وقال "فلو أنتوني" حول الأمر، وهو صديق قديم لعائلة جاكسون: "كان من الممكن أن تشهد هوليوود قصة حب أسطورية تجمع بين جاكسون ومادونا في أوائل التسعينيات، ولكنه غضب.

وخلال استضافتها في وقت سابق مع المذيع الشهير "جيمس كوردن" تطرقت لعلاقتها بملك البوب مايكل جاكسون، وقالت مادونا: "لم تتح لى الفرصة من قبل للتحدث عن ذلك الأمر، فلا أحد طلب مني ذلك".