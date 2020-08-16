شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد نور يشوق جمهوره بـ"جانى فى ملعبى" قبل طرح الأغنية بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق المطرب محمد نور جمهوره ببرومو أغنيته الجديدة "جانى فى ملعبى"، والمقرر طرحها خلال ساعات، ويتعاون نور من خلال الأغنية مع الملحن عزيز الشافعى، وتوزيع الموسيقي إسلام ساسو، وأخرجها بطريقة الفيديو كليب بتول عرفة، وينشر ”الخليج 365” مطلع الأغنية قبل طرحها، وتقول جانى في ملعبى .. جميل ونبي..عينه فضحاه.. ويداري ليه بقى".

من ناحية أخرى كان محمد نور قد طرح أحدث أغانيه، التى قام بتلحينها، ومن كلمات الفنان أحمد السقا فى أولى تجاربه الاحترافية فى كتابة الأغانى وتوزيع محمد علام، "مالك يا ترى" وتخطت الأغنية نسب مشاهدة عالية.

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على جانب آخر سجل المطرب محمد نور 4 أغنيات من ألبومه ‏الجديد، الأولى بعنوان "رجعنا من تانى"، وهى من كلمات عبد الله ‏حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق، والأغنية الثانية بعنوان "شفتوا ‏القمر"، ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد ‏شفيق.

وكانت آخر أعمال محمد نور نور أغنية "أمى" من فيلم "ورق جمعية"، على ‏يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وتوزيع زووم وألحان ‏محمد نور، وفيلم من بطولة لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر ‏الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدى، وشيرين الجمل، ‏من إخراج أحمد البابلى.