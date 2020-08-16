نصر محروس يهنئ تامر حسني بعيد ميلاده: "أخويا حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص الملحن نصر محروس، على تهنئة الفنان تامر حسني بعيد ميلاده، الموافق اليوم 16 أغسطس. نشر محروس صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق :"أخويا حبيبي تامر حسني، كل سنة وأنت طيب". يذكر أن تامر حسني انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "مش أنا"، الذي يشاركه في بطولته حلا شيحا وماجد الكدواني.

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