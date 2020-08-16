فيديو|"ياعالمي".. خالد منيب يهنئ تامر حسني بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص المطرب خالد منيب، على تهنئة الفنان تامر حسني بعيد ميلاده، الموافق اليوم 16 أغسطس.
ونشر خالد مقطع فيديو يجمعهما من إحدى الحفلات، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق :" حبيبي يا تامر يا عالمي كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة ودايمًا من نجاح لنجاح بإذن الله قد تواضعك واحترامك وجدعنتك وزيادة كمان وربنا يكرمك أنت وأسرتك الجميلة ويخليك لتالية وأمايا وأدم، ويحميهم ويسعدهم دايماً، وتشوفهم أحسن الناس إن شاء الله".
يذكر أن تامر حسني انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "مش أنا"، الذي يشاركه في بطولته حلا شيحا وماجد الكدواني.
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