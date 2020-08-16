صور| نسرين طافش بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وظهرت "طافش" في الصور بإطلالة أنيقة من أمام "حمام السباحة"، وعلقت :" ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ".

يذكر أن، نسرين طافش، شاركت مؤخرًا فى مسلسل "ختم النمر" سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، بطولة أحمد صلاح حسني