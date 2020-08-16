19 أغسطس عرض "توأم روحي" بدور السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المنتج أحمد السبكي موعد عرض فيلم "توأم روحي"، 19 أغسطس الجاري بدور العرض السينمائي.

ونشر "السبكي" صورة لأبطال العمل حسن الرداد، أمينة خليل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق :" وخلاص يا عيوني من اليوم دة على حضنة هتصحي وهتباتي، علشان لبعض أطمنا وحلمنا وقلوبنا مأمناه، قدرنا نمشي بحبنا بنوصلة لبيت احلامنا، توأم روحي 19 أغسطس بجميع دور العرض".

الفيلم يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته عدد من النجوم، منهم: حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.