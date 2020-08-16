أوس أوس عن تامر حسني :"إنسان قبل ما تكون فنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص الفنان محمد أسمامة "أوس أوس"، على تهنئة الفنان تامر حسني بعيد ميلاده، الموافق اليوم 16 أغسطس. ونشر أوس أوس صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" كل سنه وانت طيب يا نجم الجيل وربنا يحبب فيك خلقه اكتر واكتر ..لأنك بجد انسان قبل ما تكون فنان ربنا يحميك ويسعدك ويحفظك انت وأسرتك يارب". يذكر أن تامر حسني انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "مش أنا"، الذي يشاركه في بطولته حلا شيحا وماجد الكدواني.

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