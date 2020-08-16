اليوم.. عرض مسلسل "عيون القلب" على "MBC مصر2"

محمد اسماعيل - القاهرة - اعتباراً من الخامسة مساءً "الليلة" يبدأ عرض الدراما الرومانسية المميزة "عيون القلب" للكاتب فداء الشندويلي والمخرج محمد مصطفى.
يجمع مسلسل "عيون القلب" نخبة من النجوم، منهم: رانيا يوسف، ماجد المصري، دينا فؤاد، لطفي لبيب، إيمان، إيهاب فهمي، سهر الصايغ، أنعام سالوسة، حازم سمير، جلال الزكي، بيومي فؤاد، ندى موسى، وحسن عيد، وأخرين...
تختلط مشاعر الشخصيات بين الندم والقسوة والحقد وحبك المؤامرات، إلى الشعور بالانجذاب إلى الآخر والوقوع في حبه، ويغوص المسلسل في مشاعر فاقدي البصر وبين من يملكون البصيرة وكيف يعيشون حياتهم بين فرح وحزن.
تنطلق الحكاية بعقدة ذنب يحملها رجل الأعمال الثري "أدهم البنهاوي" ماجد المصري، بعدما أهمل أخته "منال" التي فقدت بصرها إثر تعرّضها لحادث، وامتنع عن دفع تكاليف علاجها بعد ظهور بارقة أمل باستعادة النظر.
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