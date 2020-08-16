فيديو..عيضة المنهالي يكسر حاجز المليون بأغنية "الشوق"

بأسلوب غنائي موسيقي مختلف، وكلمات تحمل فكرة وموضوعًا جديدًا على الساحة الفنية، أطلق الفنان عيضة المنهالي من ألحانه وغنائه أغنية جديدة حملت عنوان الشوق (الحجر)، محققًا أكثر من

مليون مشاهدة خلال الساعات الأولى بعد عرضها في قناته الرسمية باليوتيوب.

الأغنية من كلمات:أحمد المسافري، ألحان:عيضة المنهالي، توزيع ميثم علاء الدين، مكس

وماسترنج:ماجد صالح

وقام عيضة بطرح الأغنية عبر قناته الرسمية في موقع "اليوتيوب" من خلال فيديو ممنتج يتضمن كلمات الأغنية أثناء الغناء، إلى جانب جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض وسماع الأغنيات.