مسلسل "عيون القلب" يوميًا على "MBC مصر2"

تبدأ قناة "MBC مصر2" اعتباراً من الخامسة مساءً "الليلة" عرض الدراما الرومانسية المميزة "عيون القلب" للكاتب فداء الشندويلي والمخرج محمد مصطفى.

يجمع مسلسل "عيون القلب" نخبة من النجوم، منهم: رانيا يوسف، ماجد المصري، دينا فؤاد، لطفي لبيب، إيمان، إيهاب فهمي، سهر الصايغ، أنعام سالوسة، حازم سمير، جلال الزكي، بيومي فؤاد، ندى موسى، وحسن عيد، وأخرين.

تختلط مشاعر الشخصيات بين الندم والقسوة والحقد وحبك المؤامرات، إلى الشعور بالانجذاب إلى الآخر والوقوع في حبه، ويغوص المسلسل في مشاعر فاقدي البصر وبين من يملكون البصيرة وكيف يعيشون حياتهم بين

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فرح وحزن.

تنطلق الحكاية بعقدة ذنب يحملها رجل الأعمال الثري "أدهم البنهاوي" ماجد المصري، بعدما أهمل أخته "منال" التي فقدت بصرها إثر تعرّضها لحادث، وامتنع عن دفع تكاليف علاجها بعد ظهور بارقة أمل باستعادة النظر. وتشاء الظروف أن تقوم سيارة بصدم الشابة، عند خروجها من شركة "أدهم"، ولا تلبث أن تفارق الحياة.

وبعد أن يعلم بهذا الخبر، يمر بمرحلة نفسية صعبة وبحالة ندم، ويشكّل هذا الحدث لحظة مفصلية في حياته ويصحو

ضمير، مما يدفعه ذلك إلى اتخاذ قرار بإفتتاح مركزاً لعلاج المكفوفين والاهتمام بمن فقدوا نعمة البصر. وفي السياق ذاته، تدخل "سميرة مسعود" رانيا يوسف، هذا المركز كفتاة ضريرة، أملا في الحصول على المساعدة، وعند وصول "أدهم"، تلقي بنفسها أمام سيارته، لتبدأ من هنا رحلة التعارف والتقارب بينهما، ثم تنطلق شرارة الحب المليئة بالرومانسية والتي يقطعها كون "أدهم"، متزوج من "دينا فوزي" دينا فؤاد، وهي تلازمه في العمل أيضاً مما يفتح الباب للكثير من التشابك والتقاطع في العلاقات بين أبطال المسلسل.

يُعرض مسلسل "عيون القلب" على "MBC مصر2" يومياً من الأحد للخميس الساعة 5:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل، ويبدأ عرضه الأحد 16 أغسطس 2020 الساعة 5:00 مساءً.