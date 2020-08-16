مازن الغرباوي ينضم لأسرة المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية

أعلن المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن انضمامه لأسرة المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "الغرباوي" عبر صفحته قائلًا : "بسم الله الرحمن الرحيم.. أتشرف بانضمامي لأسرة المعهد العالي للفنون المسرحية - فرع الإسكندرية، وانتدابي في غير أوقات العمل الرسمية بقسم التمثيل والإخراج". المعهد العالي للفنون المسرحية - فرع الإسكندرية، وانتدابي في غير أوقات العمل الرسمية بقسم التمثيل والإخراج". Advertisements وتابع : "كل الشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة نبيله حسن - عميدة المعهد وخالص شكري وحبي وتقديري لأستاذي ونقيبي الأستاذ الدكتور أشرف زكي- رئيس أكاديمية الفنون". الأستاذ الدكتور أشرف زكي- رئيس أكاديمية الفنون". ويذكر أن آخر أعمال المخرج مازن الغرباوي "مش مشهور"عن قصة كلخاس للكاتب الكبير انطون تشيخوف، وذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة "أضحك – فكر – أعرف" وينفذها البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلًا عن مسرح المواجهة والذى يديره الفنان ‏سامح بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى.

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