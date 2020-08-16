كشف الممثل الشاب نادر أحمد، عن انتهائه من كتابة ثاني أفلامه تحت اسم "زعيم عصابة"، وتعاقده مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى للبدء في تصويره.
أوضح نادر أحمد، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفيلميدور في إطار كوميدي حول صفقة انتقال، وهذه الصفقة ليست لانتقال لاعبي كرة قدم، أو شحنة بضائع، بل صفقة انتقال أفراد عصابة.
مشيرًا إلى أن الفيلم مرشح لبطولته عدد كبير من نجوم الكوميديا ولكن يرى أن الفنان محمد أوس أوس والكوميديان محمد ثروت هما الأقرب للمشاركة فى بطولة الفيلم.
يذكر أن الفيلم تأليف نادر أحمد، إخراج عفت مصطفى، ومن المقرر البدء في تصويره نهاية العام الحالي فور الانتهاء من ترشيح أبطاله.
كانت هذه تفاصيل خبر "زعيم عصابة".. فيلم كوميدي جديد للكاتب نادر أحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.