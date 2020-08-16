"زعيم عصابة".. فيلم كوميدي جديد للكاتب نادر أحمد

كشف الممثل الشاب نادر أحمد، عن انتهائه من كتابة ثاني أفلامه تحت اسم "زعيم عصابة"، وتعاقده مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى للبدء في تصويره.

أوضح نادر أحمد، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفيلم

يدور في إطار كوميدي حول صفقة انتقال، وهذه الصفقة ليست لانتقال لاعبي كرة قدم، أو شحنة بضائع، بل صفقة انتقال أفراد عصابة.

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مشيرًا إلى أن الفيلم مرشح لبطولته عدد كبير من نجوم الكوميديا ولكن يرى أن الفنان محمد أوس أوس والكوميديان محمد ثروت هما الأقرب للمشاركة فى بطولة الفيلم.

يذكر أن الفيلم تأليف نادر أحمد، إخراج عفت مصطفى، ومن المقرر البدء في تصويره نهاية العام الحالي فور الانتهاء من ترشيح أبطاله.