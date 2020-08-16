الخميس.. حفل غنائي لعبد الحليم حافظ في أوبرا إسكندرية

تستقبل دار اوبرا إسكندرية، حفل غنائي للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذلك ضمن انقطاع دام لأكثر من 3 شهور توقف جميع الأنشطة الفنية تبعاً للإجراءات الوقائية للوقاية من وباء كورونا.

من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 20 أغسطس، على مسرح سيد درويش،

في تمام الساعة الت 8 مساءً، بقيادة موسيقية للموسيقار محمد الموجي، على أن يتم تقسيم سعر التذكرة إلى 3 فئات : الفئه الأولى 85 جنيه، الفئه الثانية 110 جنيه، الفئه الثالثة 180 جنيها.

وأعادت دار الأوبرا المصرية جزء كبير أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث أنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.



