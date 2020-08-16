العازف والملحن أحمد حسين يعود بألحانه مع جنات بأغنية "فهمت قصدك"

يمثل صيف 2020 عودة لحنية مميزة لعازف الجيتار والملحن أحمد حسين، حيث يمتلك مسيرة موسيقية مختلفة مع كبار نجوم الوطن العربي.

شارك حسين بألحانه مع الفنانة جنات في ألبومها الصيفي الجديد "أنا في انتظارك"، وذلك من خلال أغنية "فهمت قصدك"، التي كتبيها:تامر حسين، ومن توزيع:هاني يعقوب، والتي سجلت اكثر من 50 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أعرب حسين عن سعادته لعودته

إلى عالم الألحان، حيث قام بنشر الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً:"عودة مرة تانية للتلحين بعد غياب كذا سنة مع الصوت القريب لقلبي جنات".

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يذكر ان حسين قد شارك موسيقياً مع عدد كبير من نجوم الوطن العربي سواء بنغمات لحنية أو خلفيات موسيقية مميزة بآلة الـ"جيتار"، أبرزهم الفنان عمرو

دياب حيث تعاون معه لحنياً من خلال 4 أغنيات "خلينا لوحدنا، حبيت ياقلبي"، من ألبوم "الليلة" الذي طرح في صيف 2013، وأغنية "نعيش" من ألبوم "شفت الأيام" الذي طرح عام 2014، و ختامها أغنية "القاهرة" التي شارك في لحنها مع دياب.

وتعاون مع الفنان رامي صبري من خلال أغنيتي "ومنين، بحس بيه" اللتان تضمنا ألبوم "غمضت عيني" الذي صدر في 2008.

بالإضافة إلى الفنان سامو زين من خلال 4 أغنيات "أيام في بعادنا فاتوا، في عشقك، مستقتل، هتعرف قيمتي"، وتعاون خليجياً مع الفنان ماجد المهندس في أغنيته "محتاجك".