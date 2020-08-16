ضمن برنامج عودة الروح الذى يقدمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تعرض مسرحية "محل اللعب" يومى ١٧و١٨ أغسطس الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.
"محل اللعب" من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، إعداد وإخراج إيهاب ناصر، والعرض يعد إعداد مسرحى عن ثلاثة أفلام عالمية للأطفال، ويبدأ حفلات البرنامج فى السابعة والنصفمساءً .
وقد حرص القطاع على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بارتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والإلتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستعابية .
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. عرض "محل اللعب" على مسرح الهناجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.