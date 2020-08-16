غدًا.. عرض "محل اللعب" على مسرح الهناجر

ضمن برنامج عودة الروح الذى يقدمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تعرض مسرحية "محل اللعب" يومى ١٧و١٨ أغسطس الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

"محل اللعب" من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، إعداد وإخراج إيهاب ناصر، والعرض يعد إعداد مسرحى عن ثلاثة أفلام عالمية للأطفال، ويبدأ حفلات البرنامج فى السابعة والنصف

مساءً .

وقد حرص القطاع على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بارتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والإلتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستعابية .