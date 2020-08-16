فريق "أوركسترا حياة" يحيي حفلًا غنائيًا على مسرح ساقية الصاوي

يحيى فريق "أوركسترا حياة" حفلًا موسيقيًّا غنائيًّا فى ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك على خشبة مسرح النهر مساء الأحد المقبل الموافق 30 من أغسطس الجاري، في تمام الساعة السابعة.

"أوركسترا الحياة " يضم مجموعة من الأصوات الشبابية بقيادة الدكتورة أمل جمال، ويقدم الفريق مجموعة منوعة من الأغانى القديمة والحديثة.

بدأت فكرة "أوركسترا الحياة" التي تعد الأوركسترا الأكبر

في الوطن العربي - كما ذكرت الدكتور أمل جمال مع مسابقة "إبداع" في 2014 ، بـ50 عازفًا، حتى وصلت في هذا العام إلى 525 عازفًا ومطربًا وكورالًا من شباب الجامعات الخاصة والحكومية من مختلف المدن والمحافظات.