مايا دياب: كارثة هزّت الارض… “يا جماعة بلد يحكمه دوده والدود منه وفيه”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقب وقوع الانفجار في مرفأ بيروت، كانت الفنانة مايا دياب المبادرة الأولى في تقديم المساعدات. وكانت من الفنانين الذين أثروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحث الناس على المساعدة.

ولكنها بدت ممتعضة جداً من الطبقة السياسية التي اتهمتها بالمباشر بأنها المسؤولة الأساسية على ما وصلنا إليه اليوم.

توازياً، كتبت دياب عبر “تويتر”، وقالت، ” كارثة هزّت الارض، ومسحت بيروت، كارثة أمن قومي… من يوم الثلاثاء 4 آب لليوم، مين توقّف ومع مين تحقق؟ كم من مسؤول مَرّ على هذه المسؤولية، ايه ووينن؟؟؟ يا جماعة بلد يحكمه دوده، والدود منه وفيه”.

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وأطلقت دياب مبادرة جديدة بعنوان “ترميم وجوه الأطفال المشوهة في بيروت” إذ بادرت بتقديم المساعدة للأطفال التي أصيبت من جراء الانفجار.

وفي فيديو نشرته النجمة اللبنانية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام قالت فيه: “بعد ها الزلزال والفاجعة يلي أصابت بيروت.. ها الفاجعة وها الزلزال أصابوا وجوه أطفال وجعولي قلبي كتير وأول طفلة شفتها كانت الطفلة يارا يلي عمرها 4 سنين واللي اتشوه وجهها من جراء هذا الانفجار ومن دقيقة يلي شوفتها حسيت أنو عبالي أصلحلها وجهها وهيك راح يصير”.

وأضافت: “لكل الأطفال يلي اتشوهوا من جراء هذا الانفجار راح نكون عم بنساعدهم بكل أنواع الليزر الموجودين لنقدر نجمل ونساعد البشرة أنو يختفي منها أي ندب موجود.. وهايدا الشي راح يصير بسنتر نيو يو فردان يلي عندهم أكبر عدد ليزر مع دكتورة ندى سويدان يلي هي أختي وعيلتي والله يحميها وأكيد مع جمعية Human dignity union مع جو معلوف صديقي وخي”.