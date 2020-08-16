“النيل حياة”.. حملة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 3 ساعات

تحاول مصر الدفاع عن حقها التاريخي والطبيعي بمياه نهر النيل خاصة في ظل عدم التوصل لاتفاق مع أثيوبيا بشأن سد النهضة .

أعلنت مصر، اليوم الأحد، إطلاق حملة للدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وذلك في ظل الصراع الدائر بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن الحملة تأتي دفاعا عن حقوق مصر المائية، وتوضيحا للحقائق.

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وأضاف المركز أن الحملة بعنوان ”النيل حياة“ يتم من خلالها رصد أبرز الحقائق التاريخية الموثقة حول حقوق مصر المائية، وأهمية نهر النيل للمصريين من خلال بيانات موثقة من مؤسسات ومنظمات دولية رفيعة المستوى.

يأتي ذلك في ظل أزمة سد النهضة، بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وتعثر المفاوضات، وإصرار القاهرة والخرطوم على التوصل لاتفاق شامل وملزم، في حين تريد أديس أبابا التوقيع على دليل إرشادي يمكن التعديل عليه في ما بعد.

وكان السودان طلب مؤخرا، تأجيل مفاوضات سد النهضة، لمدة أسبوع، لإجراء مشاورات داخلية حول المقترح الإثيوبي الأخير، ورفض التوصل إلى اتفاق ملزم، وفقا لمخرجات القمة المصغرة للاتحاد الأفريقي.