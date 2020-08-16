يسرا ناعية شويكار: وداعاً سيدتي الجميلة

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المصرية يسرا، الفنانة شويكار، التي رحلت عن عالمنا يوم الجمعة ١٤ أغسطس، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ال ٨٥ عاما.

يسرا، قالت في نعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر: "وداعا يا أقرب الناس لقلبي.. أمي الثانية خدت حتة من قلبي وراحت للي ما تغلاش عليه.. وداعا سيدتي الجميلة.. فراقك صعب عليا وحشتيني وهتوحشيني أكتر".

وأضافت: "اللهم ارزقها الفردوس الأعلى وارحمها وصبرنا جميعا على فراقها.. خالص عزائي لابنتها صديقة عمري منة، وزوجها السيد محمود عطاالله وأحفادها جميعا".

من ناحية أخرى، تم تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار، ظهر السبت، من مستشفى الصفا بحضور عدد من النجوم منهم الفنانة ميرفت أمين، ودلال عبدالعزيز، ونهال عنبر، ومنير مكرم، ومحمد نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، وابنتها منة.

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يسرا وشويكار

شويكار

يسرا وشويكار