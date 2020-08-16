هيفاء وهبي تحرر محضرًا جديداً ضد محمد وزيري

رنا صلاح الدين - حرر المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محضر رقم 3666 لسنه 2020 إداري الدقي ضد محمد وزيري مدير أعمال هيفاء السابق، اتهمه فيه بتزوير عقد زواجه منها.

كما اتهم كل من كريم فاروق وعبدالرحمن شقيقه بالشهادة الزور في عقد الزواج.

كما قدم للمحكمة مستند من خالد محمد عبدالعزيز، الذي رفض شهادة الزور، وصرح بأنه تلقى إتصال من محمد وزيري لتوثيق شهادته في الشهر العقاري، وبأنه متزوج من هيفاء وهبي لكنه رفض طلبه وأوضح له ذلك لأنه لا يعلم بزواجه منها ولا يستطيع الإدلاء بشهادة لا يعلمها ولم يرى ما يثبت أنهما متزوجان.

وكانت المحكمة قد قضت برفض دعوى الزواج التي قدمها محمد وزيري، ويعد أول انتصار لهيفاء عليه في سلسلة القضايا بينهما.

هيفاء وهبي ومحمد وزيري