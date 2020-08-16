رنا صلاح الدين - قرر الفنان المصري محمد رشاد، حذف جميع المنشورات التي كتبها حول انفصاله عن المذيعة مي حلمي،والتي نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
محمد رشاد، كشف سبب حذفه لتلك التدوينات، قائلًا: "قررت أمسح أي بوست أو حاجة تخص موضوع الانفصال احتراما للطرف الآخر والعشرة اللي بينا، لأن بصراحة أغلب التعليقات اللي بشوفها على مدار يومين فيها تجريح وإساءة وتجاوز مرضهاش ولا ليا ولا ليها وربنا يوفق الجميع".
وكان محمد رشاد كتب عقب انفصاله عن مي حلمي عبر خاصية الأستوري عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".
وكانت مي حلمي قد كشفت في تدوينة سابقة لها أنها علمت بخبر طلاقها من السوشيال ميديا وأنها لم تنفصل عنه رسميا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصاله عن مي حلمي.. محمد رشاد يحذف كل منشوراته عن الطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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