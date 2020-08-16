عندما اعترف رانبير كابور بخيانته لديبيكا بادوكون

رنا صلاح الدين - لا يختلف اثنان على مدى قوة العلاقة العاطفية التي كانت تربط بين نجمي بوليوود السابقين ديبيكا بادوكون ورانبير كابور، ومع ذلك ، بعد أن وصلت علاقتهما تلك إلى نهاية مأساوية ، تعرض نجم Barfi لانتقادات شديدة بسبب خيانته لشريكته وقتذاك ديبيكا بادكون التي تزوجت فيما بعد من الممثل رانفير سينج.

اعترف النجم رانبير كابور بهذه الحقيقة وتناول انفصاله سيئ السمعة عن ديبيكا في مقابلة في عام 2011 مع مجلة ستاردست، وقال إنه لم يكن ناضجًا خلال علاقتهما.

يقول عن الأمر "نعم، لقد خنت، بسبب عدم النضج وقلة الخبرة ، من أجل الاستفادة من بعض الإغراءات ، بدافع القسوة. وتابع موجها خديثه لمضيفه "أنت تدرك ذلك الآن ، عندما تكبر وتقدر الأمور أكثر، تتساءل.. أكثر لماذا تدخل الى علاقة ، لماذا تلتزم لشخص ما عندما لا يمكنك الالتزام؟".

وأضاف رانبير: "الخيانة العاطفية بمثابة كسر للاتفاق. بمجرد وقوعها، يزول الاحترام، وتزول الثقة، وهذه هي أعمدة علاقة لا يمكنك العيش دون الالتزام بها".

بالذكر ـ أن رانبير بعد فترة وجيزة من انفصاله عن بادوكون ، اقترب رانبير من النجمة كاترينا كايف ، مما دفع المعجبين إلى الشك في أنها ربما كانت "المرأة الأخرى" التي هوت بعلاقته بديبيكا.