شكرا لقرائتكم خبر عن هروب أنابيل.. دمية الأفلام المرعبة تثير الجدل "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت تقارير وشائعات فى الساعات الأخيرة بالولايات المتحدة عن أن الدمية الشهيرة فى أفلام الرعب هربت من معرضها فى المتحف، وأكد عدم حدوث ذلك ليطمئن الناس حول العالم، وبحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن تقارير هروب الدمية المرعبة بدأت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ليلة الجمعة (14 أغسطس) بعد أن قام شخص ما بتحديث صفحة ويكيبيديا الرسمية ليقول إنها لم تعد في العلبة الخاصة بها في متحف غامض في ولاية كونيتيكت.. وفيما يلى نوضح القصة كاملة.. Advertisements

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