شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة برج الأسد.. مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ62 بجلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفلت النجمة العالمية مادونا بعيد ميلادها الـ62، حيث أنها من مواليد يو 16 أغسطس عام 195، بجلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت بها ترتدي فستان أبيض مزين بالورود إضافة إلى تزينها بأكسسوارت ملونة.





و مازالت النجمة العالمية مادونا في مرحلة التعافي بعد اجرائها لعملية جراحية في الركبة وهو ما ابعدها عن الساحة لعدة أشهر، وبالتالي ابتعدت عنها الأضواء تماما ، و لكن كان للنجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 61 عاما ) حل بديل لكي تضمن استعادة الاهتمام الإعلامي و المزيد من الأضواء .









و نشرت مادونا علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 15.2 مليون شخص ، صورة بطريقة الـ " selfie mirror " ، ظهرت فيها مادونا و هي ترتدي ملابسها الداخلية ولأنها من الصعب أن تمشي بشكل طبيعي ظهر بالصورة "العكاز" الذي كانت تتكئ عليه كما كانت ترتدي قبعة باللون الأسود و لم تنسي وضع القليل من " الماكياج " لتبرز جمال و جاذبية وجهها ، و علقت مادونا علي الصورة فكتبت : " كل شخص لديه عكاز " .





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وقد حصدت صورة مادونا أكثر من 550 الف likes خلال 7 ساعات فقط من نشرها علي "انستجرام ".

يذكر أن ملكة البوب مادونا قد ألغت عددا من حفلاتها الغنائية ضمن جولتها Madame X Tour وذلك بسبب الإصابات المتكررة بركبتها والتى تشعرها بحالة من الألم الشديد وذلك قبل أشهر من ظهور فيروس كورونا covid-19 الذى تسبب فى توقف الأحداث الفنية فى العالم .

وبالرغم من الآلام التى عانت منها مادونا طوال الأشهر الماضية إلا أن ذلك لم يمنعها من الحفاظ على جسدها ممشوقا ومذهلا.