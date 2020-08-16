شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس مهنئاً تامر حسنى بعيد ميلاده:"إنسان قبل ما تكون فنان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أوس أوس، النجم تامر حسنى بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه على إنستجرام، وكتب أوس أوس قائلا:"كل سنة و أنت طيب يا نجم الجيل وربنا خلقه اكتر و اكتر لأنك بجد إنسان قبل ما تكون فنان ربنا يحميك و يسعدك و يحفظك أنت و أسرتك يارب ".

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ووجه النجم تامر حسنى رسالة خاصة إلى متابعيه وجمهوره بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق الأحد 16 أغسطس، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام.

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وأضاف أنه لا يحتفل بعيد ميلاده وغير معتاد على ذلك، ولكن ربنا رزقه بجمهور زي أهله -على حد وصفه- وتابع فى رسالته بأنه يشكر كل شخص هنأه بأى كلمة كتبها أو رسالة أرسلها ثم ختم رسالته: "طلبي الوحيد أما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية، وأمايا وآدم".