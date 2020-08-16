المغني الهندي الشهير "إس بي بي" في العناية المركزة لإصابته بكورونا

الأحد 16 أغسطس 2020

دخل أشهر مطربي الأفلام في الهند، إس بي بالاسوبراهمانيام، وحدة العناية المركزة حيث تم وضعه على أجهزة الإنعاش بسبب كوفيد-19، وفقا لما أفاد به المستشفى حيث يتلقى العلاج، وفقا للبيان.



وأفاد مساعد مدير الخدمات الطبية، انورادها باسكاران، في وحدة الرعاية الصحية "إم جي إم هيلث كير" في تشيناي جنوب شرق الهند، عن حدوث انتكاسة في صحة المغني بعد دخوله المستشفى في 5 أغسطس، في أعقاب ظهور أعراض فيروس كورونا عليه.

وتأتي انتكاسة إس بي بالاسوبراهمانيام، بالتزامن مع خروج نجم بولييود، أميتاب باتشان من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا حسبما أفادت شبكة قناة "سي إن إن" الأميركية.

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ويعتبر إس بي بالاسوبراهمانيام شخصية بارزة في السينما الهندية وهو معروف للمعجبين باسم " بالو" أو "إس بي بي".

ويحمل في رصيده أكثر من 100 أغنية كمغني تشغيل، اي فنان صوت يسجل الأغاني التي يجري تقليدها لاحقاً من قبل الممثلين في الأفلام، في لغات متنوعة بما في ذلك التيلوغوية والتاملية والهندية والانجليزية والبنغالية والبنجابية.

وقال باسكاران في تصريح: "في وقت متأخر من الليل في 13 أغسطس 2020، تدهورت حالته وبناء على نصيحة الفريق الطبي الخبير الذي يعتني به، تم نقله لوحدة العناية المركزة وهو على أجهزة الإنعاش وتبقى حالته حرجة"، مضيفاً ان المعني البلاغ من العمر 74 عاماً يخضع للمراقبة الدقيقة من قبل خبراء العناية المركزة.

وطلب الملحن الفائز بالأوسكار، إيه آر رحمن من المعجبين الصلاة للمغني واصفاً إياه بـ "الأسطورة".