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شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت :"دونالد ترامب يعرض حياة الأميركيين للخطر" والان مع التفاصيل
الأحد 16 أغسطس 2020
المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويف
اتهمت المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعريض حياة الأميركيين للخطر من أجل التجديد لمنصبه والفوز بمنصب الرئاسة للمرة الثانية في الانتخابات الأميركية المقبلة.
وعبرت سويفت عن غضبها من خلال عدة منشورات لها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت :"إن تفكيك ترامب المحسوب لـ USPS أي خدمات البريد الأميركي) يثبت شيئًا واحدًا بوضوح: إنه مدرك جيدًا أننا لا نريده كرئيس لنا. لقد تم اختياره للغش بشكل صارخ وتعريض حياة الملايين من الأمريكيين للخطر في محاولة للبقاء في السلطة".
أضافت :"أدت قيادة دونالد ترامب غير الفعالة إلى تفاقم الأزمة التي نحن فيها بشكل خطير ، وهو الآن يستغلها لتخريب وتدمير حقنا في التصويت والتصويت بأمان. أطلب الاقتراع في وقت مبكر. صوّت مبكرًا".
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