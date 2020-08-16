شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يوجه رسالة من القلب للبنانيين ويحث على التبرع لهم والان مع التفاصيل

الأحد 16 أغسطس 2020 كاظم الساهر Advertisements وجه الفنان العراقي كاظم الساهر​ رسالة إلى اللبنانيين بعد مصابهم الأليم إثر انفجار المرفأ ، فأطل على محبيه بالفيديو ليخاطبهم ويواسيهم ويعلن عن محبته الكبيرة وتضامنه معهم.

وقال الساهر بالفيديو :"ماكو الشعب العربي أمام المحن تحملهم الجروج والازمات المستمرة كم يثبت قوتهم قدرتهم واصالتهم وتمسكهم بوطنهم.. احبائي في لبنان كلنا معكم شكرا لكم شكرا لجهودكم شكرا لجهود أبطال الصليب الأحمر يعملون ليل نهار على مساعدة الناس أتمنى من الك أن يساهم محبتي". إشارة إلى أن كاظم الساهر يتحضر لإطلاق ديو مع الفنانة اليمنية ​بلقيس من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وألحان فايز السعيد ولكن لم يعرف موعد طرحه بعد.

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