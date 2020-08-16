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شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يواجه ورطة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 16 أغسطس 2020
ويل سميث
يواجه النجم الأميركي ويل سميث مأزقاً كبيراً بعد الكشف عن إصابة 10 من موظفي شركة ويستبروك للانتاج التي يملكها هو وزوجته جادا بينكيت سميث بفيروس كورونا والذين تم اخضاعهم للحجر الصحي.
وقد أثار الأمر موجة استغراب بسبب التشكيك في صحة الإجراءات الوقائية التي تعتمد من قبل الشركة ضد انتشار الوباء.
أكدت الشركة في بيان أنها أعادت إجراء اختبارات فيروس "كورونا" المستجد على الموظفين الـ 10 بعد قضائهم مدة الحجر وكانت نتيجتهم جميعا سلبية.
وأشارت إلى أنها ستستمر في اتباع جميع الإرشادات الرسمية وبروتوكولات الوقاية، كما أنها تتعاون في تحقيق تجريه إدارة الصحة العامة.وقالت الشركة إنه تم وقف الإنتاج على أحد المشاريع الذي يشارك فيه الموظفون المصابون بالفيروس، بينما تباشر الشركة مشروعات أخرى يشارك فيها موظفون غير مصابين.
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