مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن "اللجنة العليا" برئاسة جابي خوري

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي ستقام دورته العاشرة في الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021، أعضاء اللجنة العليا، ولجنة المشاهدة واختيار الأفلام.

وقال السيناريست سيد فؤاد، مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إن اللجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة برئاسة شرفية للممثل المصري الكبير محمود حميدة، وتتشكل اللجنة من المنتج جابي خوري رئيسا، وعضوية كل من: الكاتب يوسف القعيد والمخرج مجدي أحمد علي والدكتورة أماني الطويل واللواء طارق علام والكاتب مدحت العدل والسفير عزت سعد والخبير السياحي محمد عثمان والفنانين ليلي علوي وصبري فواز وسلوى محمد علي .

وصرحت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان بأن لجنة المشاهدة واختيار الأفلام تضم كل من: المخرج عماد البهات والناقد أسامة عبد الفتاح والناقد فاروق عبد الخالق والناقدة مروة أبو عيش والسيناريست سيد فؤاد، وتنطلق استمارة المشاركة للافلام في الدورة العاشرة بدء من 18 أغسطس الجاري.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ستقام دورته العاشرة في الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021، وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية وزارتي الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين المصريين.