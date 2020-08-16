الخليج 365 - صفوت دسوقيالأحد 2020/8/16 03:15 م بتوقيت أبوظبي
تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة اللبنانية مي حريري من داخل غرفة الرعاية المركزة، الأمر الذي أثار موجة من القلق بين محبيها، إذ ظهرت الفنانة اللبنانية في إحدى الصور في حالة سيئة وقد وضعت على جهاز التنفس الاصطناعي.
انتشار الشائعات حول الوضع الصحي للفنانة مي حريري دفعها لطمأنة جمهورها العريض، حيث أدلت بتصريح صحفي قالت خلاله: "لقد أصبحت بحالة أفضل من السابق، وأتابع علاجي حالياً وبالفعل لقد نجوت من الموت، وكتب لي الله عمرا جديدا".
وكشفت مي أنها تتلقى العلاج في لندن وأن الصور التي انتشرت عبر السوشيال ميديا تم التقاطها في اليوم التالي لانفجار مرفأ بيروت.
وكانت مي أصيبت في أنحاء كثيرة من جسدها إثر انفجار بيروت، وسافرت بعد الحادث إلى العاصمة البريطانية لندن للعلاج.
يذكر أن مي حريري من مواليد 24 ديسمبر/كانون الأول 1972 وتعمل ممثلة ومطربة، وأصدرت 3 ألبومات غنائية هي "سهر عيونه، كوكتيل، حسن".
كانت هذه تفاصيل خبر مي حريري بعد إصابتها في انفجار بيروت: نجوت من الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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