بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني بهذه الطريقة اللافتة

Aug 16, 2020
احتفلت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، بعيد ميلاد زوجها الفنان المصري تامر حسني الذي يصادف اليوم في 16 آب من كل عام.
ونشرت بسمة صورة تجمعها مع زوجها حيث ظهرت فيها الى جانب تامر وهما يرتديان نفس “تي شيرت” التي تتميز بوجود صورة وجه تامر عليها.
وعلقت بسمة على الصورة بالقول: “كل سنة وانت حبيبي”.
تامر كان قد تزوج بسمة في عام 2012، وفي ايار 2013 رزقا بمولودتهما الأولى تاليا، وفي نيسان 2015 رزقا بمولودتهما الثانية أمايا، أما في تشرين الأول 2018 رُزقا بمولودهما الثالث آدم.
نذكر ان تامر وبسمة دائماً ما يعبران عن حبهما لبعضهما أمام كل الجمهور على مواقع التواصل.
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