شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: أمير كرارة من النجوم اللى قدروا يكسر الدنيا فى موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد فهمى، جمهوره من خلال خاصية ستورى عبر حسابه على انستجرام، بلايف للرد على أسئلة محبيه و متابعيه، ومنالأسئلة التى وصلت له سسؤال:"أيه رأيك فى أمير كرارة؟"، ليرد فهمى، قائلا:"أمير كرارة صاحبى و أخويا على المستوى الشخصى وعلى المستوى المهنى أمير من الممثلين القليلين جدا اللى قدر يكسروالدنيا فى موسم واحد سينما وتلفزيون ودى حاجه مبتحصلش وقليل جدا لما بتحصل وهو عمل كده "، كما رد أمير كرارة على فهمى، قائلا:" والله انت اخويا و حبيبى".

Advertisements

من ناحية أخرى يستعد النجم أحمد فهمى وأبطال فيلمه الجديد "حلم سوسن" لاستئناف تصوير مشاهد العمل مطلع شهر سبتمبرالمقبل،وذلك بعد الانتهاء من تصوير أسبوعاً فى شهر يناير الماضى، قبل إيقافه بسبب الانشغال بمسلسلات رمضان حيث قدم فهمى "رجالةالبيت" بمشاركة أكرم حسنى فى رمضان هذه العام.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، ويظهر أحمد فهمى فى دور شاب مستهتر، فيما يجسد الفنان عمرو عبد الجليل دور والدهالذى يمتلك مصنع، بينما يقدم الفنان الشاب خالد أنور دور الأخ الأصغر لفهمى وهو الذى يديره مصنع والده وتحدث المفارقات الكوميدية بعدذلك بسبب سعى أحمد فهمى لتحقيق طلب من شقيقه الأصغر.

فيلم "حلم سوسن" إخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنورمايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو منالفانتازيا.