شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: "بحب كل حاجة فى هنا لكن مبحبش زنها وعلى طول بتأكلنى جبنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد فهمى، جمهوره من خلال خاصية ستورى عبر حسابه على انستجرام، بلايف يرد على أسئله محبيه و متابعيه، وحرص فهمى على الرد على جميع الأسئلة التى وصلت له عن مشاريعه القادمة وعن رأيه فى زملاءه من نجوم ونجمات الوسط الفنى.ومن ضمن الأسئلة: " أكتر حاجه بتحبها فى هنا وأكتر حاجه مش بتحبها فيها" ليرد أحمد فهمى قائلا:" كل حاجه بحبها فى هنا و أكترحاجه مبحبهاش الزن بدليل انها هى سأله السؤال و عماله تزن انى اجاوبه" كما سأله واحد آخر: " اكلتك المفضله من ايد هنا"، ليرد فهمى ضاحكا: "الجبنة لان هنا مبتعرفش تعمل حاجه و كل يوم بأكل جبنه" ومن الأسئلة ايضا التى طرحت عليه "هتعمل فيلم جديد مع هنا؟"، ليرد قائلا: "فى فكرة طبعا قريب تجمعنا انا و هى فى فيلم وان شاء الله نعمل حاجه كويسه".

من ناحية أخرى يستعد النجم أحمد فهمى وأبطال فيلمه الجديد "حلم سوسن" لاستئناف تصوير مشاهد العمل مطلع شهر سبتمبرالمقبل،وذلك بعد الانتهاء من تصوير أسبوعاً فى شهر يناير الماضى، قبل إيقافه بسبب الانشغال بمسلسلات رمضان حيث قدم فهمى "رجالةالبيت" بمشاركة أكرم حسنى فى رمضان هذه العام.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، ويظهر أحمد فهمى فى دور شاب مستهتر، فيما يجسد الفنان عمرو عبد الجليل دور والدهالذى يمتلك مصنع، بينما يقدم الفنان الشاب خالد أنور دور الأخ الأصغر لفهمى وهو الذى يديره مصنع والده وتحدث المفارقات الكوميدية بعدذلك بسبب سعى أحمد فهمى لتحقيق طلب من شقيقه الأصغر.

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فيلم "حلم سوسن" إخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنورمايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو منالفانتازيا.