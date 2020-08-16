شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "مافيا" تتخطى 200 مليون مشاهدة على يوتيوب..ومحمد رمضان: الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "مافيا" للنجم محمد رمضان حاجز 200 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، معبرا عن سعاداته بهذا الإنجاز، قائلا :" الحمد لله مافيا تاني أغنية لي فوق الـ 200 مليون مشاهدة على يوتيوب"، ويواصل النجم محمد رمضان الاستمتاع بإجازته الصيفية، ويشارك متابعيه من وقت لآخر عبر السوشيال ميديا بفيديوهات وصور من إجازته، مثلما حصل مؤخراً من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث نشر أحدث صورتين له وهو فى عرض البحر، وظهر خلال الصور وهو يرتدى نظارته الشمسية أثناء تواجده فى البحر.

Advertisements

وشارك محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بصورة عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيها وحوله فتيات، فتاة تشعل له السيجار وأخرى تقلم له أظافره، علق عليها ساخرا: "مهما انشغلت واتسحلت خليك فاكر إن أظافرك لها حق عليك".

وكان النجم محمد رمضان وزوجته احتفلا بعيد الميلاد الثالث لابنتهما "كنز"، مساء الثلاثاء الماضى، فى حفل مبهج بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين، حيث نشر رمضان، عبر ستورى حساب إنستجرام الخاصة به، مقاطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد كنز، والرقص على أغنية Happy Birthday.

واحتفل رمضان، منذ قليل، بوصول مشاهدات فيديو كليب أغنيته بوم بوم رايحين نسهر لرقم كبير على موقع يوتيوب، حيث وصل إلى 135 مليون مشاهدة، وقد حرص رمضان على مشاركة متابعيه باحتفاله بوصوله لهذا الرقم من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث نشر مؤخراً صورة له من الكليب، وعلق عليها بكتابة: "بوم بوم 135 مليون مشاهدة".