شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو فى نزهة مع عائلته بدون صديقته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يعتاد النجم ليوناردو دي كابريو على الظهور برفقة صديقته كاميلا مورنو أينما ظهر في أية مناسبة، إلا أنه خالف تلك العادة مؤخراً وفقاً لتقرير نشره موقع الديلي ميل الذى أوضح أن دي كابريو ظهر مع عائلته بعيداً عن كاميلا في نزهة على البحر استمتع فيها مع والده جورج وعضوة جديدة في العائلة لم يكشف التقرير عن اسمها وهى طفلة صغيرة استمر ليوناردو في حملها على أكتافه واللعب معها طوال نزهتهما في الماليبو.



ليوناردو مع والده والطفلة

وقبل أيام التقطت عدسات المصورين، ظهورا جديد للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو، مع صديقته كاميلا موروني، أثناء قضائهما لعطلتهما الصيفية في أحدي الشواطئ الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.



ليوناردو

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ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صور النجم العالمي صاحب الـ 45 عاماً، وهو يرتدي مايوه ويسبح في أحد الشواطئ الخاصة، بينما ظهرت صديقته صاحبة الـ 23 عاماً، وهي ترتدي المايوه البكيني مع أصدقائهما وهما يركضان على الرمال بمفردهما في الشاطئ الخاص.



ليوناردو دي كابريو

وفقًا للصحيفة البريطانية، فإن النجم الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم Revenant، قضي الفترة الأخيرة من العزل الصحي المنزلي مع صديقته كاميلا في منزله في هوليوود.