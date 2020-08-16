شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تدعو للتبرع من أجل أطفال بيروت: كل بيت فى لبنان موجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النجمة مني زكي بالتبرع لصالح اليونسيف لمساعدة أطفال لبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى وفاة العشرات وإصابة الآلاف، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"كل بيت في لبنان موجوع بسبب اللي حصل في بيروت.. اللي فقد حد عزيز عليه.. واللي اتصاب.. واللي بيته اتهدم.. لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".



مني زكي

من ناحية أخري قال مسؤول أمريكي إن فريقًا من محققي مكتب التحقيقات الفدرالي من المقرر أن يصل إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع للمشاركة في التحقيق في انفجار بيروت، وفقا لتقرير الجارديان البريطانية.

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ودعا ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، يوم السبت، إلى إجراء تحقيق شامل، وقال إن فريق مكتب التحقيقات الفدرالي كان يشارك بدعوة من السلطات اللبنانية لمعرفة سبب انفجار 4 أغسطس الذى أودى بحياة ما يقرب من 180 شخصًا وجرح الآلاف.

ولا يزال سبب الانفجار الذي أشعل قرابة 3000 طن من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت غير واضح، فقد ظهرت وثائق تظهر أن القيادة العليا للبلاد ومسؤولي الأمن على دراية بالمواد الكيميائية المخزنة في الميناء كما تشارك فرنسا في التحقيق الذي يقوده اللبنانيون.