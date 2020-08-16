شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد وشقيقاتها يؤدين أغنية "بتمشى فى الزمن" بطريقتهن الخاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الفنانة هنا الزاهد أغنية "بتمشى فى الزمن"، مع شقيقاتها، بطريقتهم الخاصة، والأغنية أداء ويجز من فيلم "الغسالة"، والذى حقق نجاحا كبيرا فى موسم عيد الأضحي، حيث تصدر "الغسالة" ايرادات الموسم الذى يشهد عرض 3 أفلام أخرى أمامه تم عرضهم سابقاً فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى، لتصل الحصيلة الإجمالية للفيلم إلى 10 ملايين جنيه بعد 15 يوم عرض.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

تدور أحداث الفيلم فى اطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" الدكتور فى كلية علوم،الذى يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.

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ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.