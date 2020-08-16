شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: محمد رمضان ممثل قوى..وبنرتب جزء تانى من يادنيا يا غرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة هالة صدقى، عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل "ليه لأ" الذى عرض مؤخرا عبر إحدى المنصات من بطولة الفنانة أمينة خليل قائلة:" لم أتوقع كم المشاهدة الكبيرة على مسلسل ليه لأ"، كما استرجعت هالة صدقى ذكرياتها مع صديقتها النجمة ليلى علوى فى فيلم يا دنيا ياغرامى، قائلة:" ليلى حبيبتى و صديقتى وواضحة دائما وان شاء الله بنرتب ان احنا نعمل جزء تانى من يادنيا ياغرامى وربنا يكرم".

و بسؤالها عن عملها في بعض الأفلام وهي لا تناسبها، قالت:“ممكن أقبل عمل لكي أرفعه وهذا ليس غرورا ومش مهم دوري يكون حلوولكن العمل سيكون جيد، مثلا مع محمد رمضان في آخر ديك في مصر، وهو ممثل قوي ولا يعتمد على قوته ولكن هو بيقول أنا نجم، ولكن لما يقول أنا ممثل هي الأهم وأفضل يقولها على إنه يقول إنه نجم لأن النجم ينطفيء ويموت لكن الممثل يستمر"

#هالة_صدقي: معنديش مشكلة إني أقبل عمل صغير بس لازم يكون له تأثير ومعنى