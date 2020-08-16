شكرا لقرائتكم خبر عن علوية جميل.. حكاية حب المرأة القوية فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم الموافق 16 أغسطس من عام 1994 رحلت عن عالمنا الفنانة علوية جميل التى عرفت بأدوار الشر والمرأة المتسلطة وزوجة الأب الشريرة، وجه وملامح حديدية وأدوار جعلت صورتها ترتبط بالقسوة والشر، فحفظ الكثيرون هذا الوجه والملامح ربما دون أن يحفظوا الاسم ، على الرغم من أن علوية جميلة كانت من رواد الفن الذين بدأوا مشوارهم فى العشرينات من القرن الماضى فى المسرح، وولدت علوية جميل فى 15 ديسمبر من عام 1910 بقرية طماى الزهايرة وهى من أصول لبنانية واسمها الحقيقى اليصابات خليل مجدلانى، وأطلق عليها يوسف وهبى اسم علوية جميل.

وتزوجت علوية جميل وهى فى سن 13 عاما و أنجبت 3 أبناء ولكن زواجها لم يستمر ، والتحقت بفرقة رمسيس مع يوسف وهى عام 1925، وقدمت العدي من المسرحيات، ثم بدات مشوارها السينمائى عام 1940 فى فيلم يوم سعيد ، وبعدها شاركت فى العديد من الأفلام بأدوار المرأة القاسية المتسلطة.

وفى فرقة رمسيس تعرفت علوية جميل على الفنان الكبير محمود المليجى وجمعتهما قصة حب كبيرة وتزوجا عام 1939 ولم تنجب منه أبناء واستمر زواجهم حتى وفاته عام 1983.

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وعلى المستوى الشخصى عرفت علوية جميل فى الوسط الفنى بأنها زوجة قوية تغار على زوجها محمود المليجى من شدة حبها له.

وفى الستينات اعتزلت علوية جميل الفن ولم تعد للأضواء حتى وفاتها عام 1994، ورغم ذلك ظلت صورتها وأدوارها شاهدة على قوة موهبتها وشخصيتها.