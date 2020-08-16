شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايروس تطرح كليبها Midnight Sky على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات معدودة من الكشف عن خبر انفصال النجمة العالمية مايلي سايروس عن صديقها كودي سيمبسون ، قررت النجمة الشهيرة أن تظهر للعالم أنها تمتلك شخصية قوية تتحدي الظروف بها ، فاطلقت مؤخرا مايلي الكليب الرسمي لأغنيتها السينجل الجديد " Midnight Sky " و ذلك علي قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " .

وكعادتها لم تتخل مايلي سايروس عن الظهور بإطلالات مثيرة خاطفة للأنظار و هو ما يضعها أغلب الوقت محط تركيز الأضواء ، لكن هذه المرة لم تكتفي مايلي بارتداء ملابس مثيرة بل ظهرت عارية تماما في احدي اللقطات بالكليب حيث غطت بعض مناطق جسدها بيديها إضافة الي بعض الإكسسوارات كأن مايلي تبدأ من جديد أن تعيش حياة متخبطة .



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ولا يعلم الكثيرون أن مايلي سايروس البلغة من العمر ( 27 عام ) هي من قامت بإخراج كليبها " Midnight Sky " .

واستطاع كليب "Midnight Sky" أن يحصد 19 مليون مشاهدة خلال يومين علي موقع "يوتيوب " ، و هي بالتأكيد نسبة مشاهدة كبيرة في وقت قصير .

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